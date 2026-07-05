Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Schwerer Verkehrsunfall auf der Herforder Straße - Fünf Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete sich auf der Herforder Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zu der Unfallstelle alarmiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 41-jähriger Mann mit einem Jaguar die Herforder Straße in Fahrtrichtung Nordrhein-Westfalen. Im Fahrzeug befanden sich zudem seine beiden Kinder im Alter von sieben und neun Jahren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Jaguar in den Gegenverkehr.

Dort kam ihm ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Opel entgegen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 17-Jähriger. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Durch den Zusammenprall wurden der 41-jährige Fahrer des Jaguars sowie seine beiden Kinder nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Alle drei wurden nach der medizinischen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Versorgung der Verletzten war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der 19-jährige Opel-Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen sowie der Bergung beider Fahrzeuge musste die Herforder Straße vollständig gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell