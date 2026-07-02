Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/BAB 30: Anhängerdeckel während der Fahrt verloren - Kettenreaktion führt zum Unfall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Donnerstag gegen 09:45 Uhr auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein vermutlich blau-grauer Mercedes Sprinter mit Anhänger die A30 in Fahrtrichtung Niederlande. Bei Kilometer 83,5 verlor das Gespann während der Fahrt einen Aluanhängerdeckel. Das Fahrzeugteil blieb auf dem rechten Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn liegen.

Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Pkw wich daraufhin nach links aus und scherte vor einen Jaguar ein. Der Fahrer des Jaguars konnte sein Fahrzeug rechtzeitig abbremsen. Auch die dahinter fahrende Fahrerin eines Kia brachte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stillstand.

Ein nachfolgender Audi erkannte das Stauende auf dem linken Fahrstreifen, versuchte zunächst nach rechts auszuweichen, musste dieses Ausweichmanöver jedoch aufgrund des auf der Fahrbahn liegenden Anhängerdeckels abbrechen. Beim erneuten Ausweichen nach links kollidierte der Audi mit dem bereits stehenden Kia. Durch den Aufprall wurde der Kia auf den davor stehenden Jaguar geschoben.

An dem Audi, dem Kia und dem Jaguar entstand Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Fahrer des Audis.

Der vermutlich blau-graue Mercedes Sprinter mit Anhänger setzte seine Fahrt nach dem Verlust des Anhängerdeckels fort und fuhr anschließend auf die A1 in Fahrtrichtung Bremen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sprinter, dem Anhänger oder zum Unfallhergang machen können, sich beim Zentralen Verkehrsdienst unter den Telefonnummern 0541/327-2515 oder 0541/327-1533 zu melden.

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