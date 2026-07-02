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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ermittlungen im Rocker-Milieu - Schusswaffen, Messer und andere Gegenstände sichergestellt - Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion und der Staatsanwaltschaft Osnabrück

Osnabrück (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen Anfang April 2026 in der Osnabrücker Innenstadt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6250729) hat die Polizei umfangreiche Ermittlungen durchgeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren an der Auseinandersetzung auch Mitglieder aus dem Rocker-Milieu (Bandidos) beteiligt. In der Folge wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück durch das Amtsgericht Durchsuchungen bei Beschuldigten und Geschädigten angeordnet. Dabei handelte es sich um Objekte in Osnabrück, Hasbergen, Georgsmarienhütte, Lotte sowie in Rinteln und Tuttlingen. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden in allen Zielobjekten ermittlungsrelevante Gegenstände sowie Gegenstände mit Bandidos-Bezug sichergestellt - darunter zahlreiche Schusswaffen, Messer, Schlagringe, Schlagstöcke und Wurfsterne.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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