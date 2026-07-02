Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auto kollidiert mit Pedelec - Unfallflucht durch Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 06:45 Uhr an der Kreuzung Ickerweg / Vehrter Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter weißer Pkw (verm. VW Passat) entfernte sich nach der Kollision mit einem Pedelecfahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Pedelecfahrer den Ickerweg und wollte die Vehrter Landstraße an der dortigen Lichtzeichenanlage überqueren, um anschließend nach links in Richtung Haster Weg weiterzufahren. Als die Ampel für ihn Grün zeigte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Nach seinen Angaben näherte sich zeitgleich ein weißer VW Passat mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Vehrter Landstraße aus Richtung Ickerweg und fuhr in Richtung Haster Weg. Der Pedelecfahrer geht davon aus, dass der Pkw die Kreuzung trotz Rotlicht passierte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radfahrer noch stark ab. Dennoch kollidierte er mit der Fahrertür des VW Passat. Durch den Aufprall stürzte der Mann mit seinem Pedelec zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Der weiße VW Passat setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Fahrerin des Autos wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt mit braunen Haaren beschrieben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen VW Passat beziehungsweise dessen Fahrerin geben können, sich beim Zentralen Verkehrsdienst unter den Telefonnummern 0541/327-2515 oder 0541/327-2533 zu melden.

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