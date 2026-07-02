PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auto kollidiert mit Pedelec - Unfallflucht durch Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 06:45 Uhr an der Kreuzung Ickerweg / Vehrter Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter weißer Pkw (verm. VW Passat) entfernte sich nach der Kollision mit einem Pedelecfahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Pedelecfahrer den Ickerweg und wollte die Vehrter Landstraße an der dortigen Lichtzeichenanlage überqueren, um anschließend nach links in Richtung Haster Weg weiterzufahren. Als die Ampel für ihn Grün zeigte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Nach seinen Angaben näherte sich zeitgleich ein weißer VW Passat mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Vehrter Landstraße aus Richtung Ickerweg und fuhr in Richtung Haster Weg. Der Pedelecfahrer geht davon aus, dass der Pkw die Kreuzung trotz Rotlicht passierte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radfahrer noch stark ab. Dennoch kollidierte er mit der Fahrertür des VW Passat. Durch den Aufprall stürzte der Mann mit seinem Pedelec zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Der weiße VW Passat setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Fahrerin des Autos wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt mit braunen Haaren beschrieben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen VW Passat beziehungsweise dessen Fahrerin geben können, sich beim Zentralen Verkehrsdienst unter den Telefonnummern 0541/327-2515 oder 0541/327-2533 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 15:28

    POL-OS: Melle: Einbruch im Freibad Riemsloh - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in das Freibad in Melle-Riemsloh eingebrochen. Der Tatzeitraum lässt sich von Sonntag (28. Juni), 19 Uhr, bis Montag (29. Juni), 6.30 Uhr, eingrenzen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter durch das Öffnen des Zufahrtstors auf das Gelände des Freibads gelangt. In der Folge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in den Kassenbereich und entwendeten einen ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 14:08

    POL-OS: Dissen a.T.W. Fahrradträger in Transporter geladen - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - In einem Wohngebiet nördlich der Osnabrücker Straße kam es am Montag gegen 10:15 Uhr zu einem ungewöhnlichen Vorfall, bei dem ein Fahrradträger den Besitzer wechselte. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Anwohner seinen silberfarbenen Fahrradträger für zwei Fahrräder im Vorgarten ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 14:07

    POL-OS: Bramsche: Exhibitionist am Hasesee-Ufer - Polizei bittet um Hinweise

    Osnabrück (ots) - Die Polizei in Bramsche ermittelt derzeit in einem Fall von Exhibitionismus. Am Sonntag gegen 13 Uhr hatte sich am Hasesee-Ufer in Bramsche ein etwa 55 bis 60 Jahre alter Mann vor zwei Frauen (26 und 23 Jahre alt) in exhibitionistischer Weise gezeigt. Der Beschuldigte manipulierte vor den beiden Opfern an seinem entblößten Geschlechtsteil. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren