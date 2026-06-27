Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußmatte vor Dönerladen in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen die Fußmatte vor einem Dönerladen an der Iburger Straße, unweit der Wörthstraße, in Brand gesetzt. Durch einen glücklichen Zufall konnte Schlimmeres verhindert werden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen begaben sich zwei Unbekannte gegen 4.45 Uhr zu dem Geschäft und entzündeten die vor dem Eingangsbereich liegende Gummifußmatte. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte es mit eigenen Mitteln löschen, bevor sich die Flammen auf das Gebäude ausbreiteten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Die Fußmatte stellten die Ermittler als Spurenträger sicher. Im Eingangsbereich kam es sowohl außen als auch innen zu Verrußungen sowie zu leichten Deformierungen bzw. Verschmelzungen; zudem sprang durch die Hitzeeinwirkung ein Glaselement der Haupteingangstür von innen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0541/327-3103 oder -2115 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

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