Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus - zwei Wohnungen betroffen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es in einem Mehrparteienhaus oberhalb eines griechischen Restaurants in Eversburg zu einem Brand. Der Restaurantbetreiber stellte das Feuer gegen 19.30 Uhr im Treppenhaus des Gebäudes fest und wählte den Notruf. Das Haus sowie das im Erdgeschoss befindliche Restaurant wurden in der Folge vorsorglich evakuiert. Insgesamt verließen knapp 20 Personen (Restaurantgäste und Bewohner) selbstständig das Gebäude. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass eine Wohnung im 1. Obergeschoss in Brand geraten war. Die Löscharbeiten wurden umgehend eingeleitet. Der Brand konnte zunächst unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im weiteren Verlauf kam es gegen 22 Uhr erneut zu einer Rauchentwicklung innerhalb des Gebäudes. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass in einer darüberliegenden Wohnung erneut Brandstellen aufgetreten waren, die womöglich auf Glutnester zurückgeführt werden können. Auch dieser Brandbereich wurde durch die Feuerwehr vollständig gelöscht.

Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. Eine Brandortbegehung ist für die weiteren Untersuchungen vorgesehen. Die beiden Wohnungen wurden nach Abschluss der Maßnahmen als derzeit nicht bewohnbar eingestuft. Es ist ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro entstanden.

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