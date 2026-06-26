Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: 15 Meter lange Thuja-Hecke in Wohnsiedlung in Flammen - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Heckenbrand in einer Wohnsiedlung alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen war aus bislang ungeklärter Ursache eine etwa 15 Meter lange Thuja-Hecke in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hecke bereits in Flammen.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Grundstücke oder Gebäude zu verhindern.

Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem Brand nicht verletzt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell