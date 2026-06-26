Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Öffentlichkeitswirksame Vermisstensuche - Bewohnerin aus Pflegeeinrichtung wohlbehalten aufgefunden

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es in Melle zu einer umfangreichen Vermisstensuche gekommen - mit einem glücklichen Ausgang. Gegen 23.20 Uhr wurde der Polizei eine 62-jährige Bewohnerin einer Seniorenresidenz als vermisst gemeldet. Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle gegen 23 Uhr stellte das Pflegepersonal fest, dass sich die Bewohnerin nicht mehr in ihrem Zimmer befindet.

Aufgrund einer bekannten gesundheitlichen Einschränkung bestand bei der Vermissten eine erhebliche Eigengefährdung, insbesondere durch eine ausgeprägte Desorientierung sowie das Risiko einer gesundheitlichen Notlage. Die Polizei leitete daraufhin umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Im Verlauf des Einsatzes kamen mehrere Kräfte der Polizei sowie unterstützende Einheiten zum Einsatz. Unter anderem wurde der Polizeihubschrauber "Phönix 97" zur Luftsuche eingesetzt. Zusätzlich wurde die Drohneneinheit der Feuerwehr Melle in die Maßnahmen eingebunden.

Im Zuge der intensiven Fahndung konnte die Vermisste schließlich gegen 4.30 Uhr im Bereich der Meller Innenstadt von Polizeibeamten angetroffen werden. Sie wurde im Anschluss in die Obhut der Einrichtung zurückgeführt.

Während des Einsatzes gingen bei der Polizei zahlreiche Anrufe von Bürgern ein, die sich über den Einsatz eines Hubschraubers informierten. Hinweise auf eine Gefährdung Dritter ergaben sich nicht.

Die Polizei bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die Unterstützung der Suchmaßnahmen.

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