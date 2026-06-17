Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Sachbeschädigung auf Schuldach - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen dem 13. Mai und dem 18. Mai kam es auf dem Gelände einer Schule an der Lerchenstraße zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Dach des Schulgebäudes. Auf dem nördlichen Gebäudetrakt traten sie anschließend auf mehrere Glaskuppeln ein und verursachten dadurch Sachschäden im geschätzten vierstelligen Bereich.

Neben dem entstandenen Sachschaden bestand bei dem Vorgehen der Täter auch ein erhebliches Eigengefährdungspotenzial. Durch das Betreten und Beschädigen der Glaskuppeln hätten die Personen leicht durch das Dach stürzen und sich schwer verletzen können.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben, sich bei der Polizei in Dissen unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden.

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