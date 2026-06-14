Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruchdiebstahl in Wohnung eines Mehrparteienhauses

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 14:00 Uhr, bis Samstag, 02:00 Uhr, kam es in der Neustädter Straße zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Innenstadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zur Wohnung. Im Inneren wurden die Räume gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesguts können derzeit nicht genau beziffert werden.

Nach der Tat verließen die Täter den Tatort in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431 907760 zu melden.

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