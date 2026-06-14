Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Garage gerät in Brand und beschädigt Wohnhaus - Ermittlungen dauern an

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Danziger Straße alarmiert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine Garage bereits in Brand. Zwei in der Garage befindliche Fahrzeuge wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Flammen griffen anschließend auf ein angrenzendes Wohnhaus über, das dadurch ebenfalls erheblich beschädigt wurde. Insbesondere Teile des Dachstuhls wurden durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde das Wohnhaus durch die enorme Rauchentwicklung beschädigt.

Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot zur Einsatzörtlichkeit aus. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand zu löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung innerhalb der dicht bebauten Wohnsiedlung wurden Anwohner vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Angaben zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Brandursache ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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