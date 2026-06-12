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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unbekannter Täter überrumpelt 82-Jährige und entwendet zahlreiche Wertsachen

Osnabrück (ots)

Mit einer dreisten Überrumpelungsmethode ging ein bislang unbekannter Täter bei einer 82-jährigen Frau in Belm vor. Dabei ergaunerte der Mann Wertsachen im Wert eines fünfstelligen Geldbetrags.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte die Geschädigte auf eine Zeitungsannonce reagiert, in der nach Pelzmänteln und anderen Wertsachen gesucht wurde. Am Freitag (5. Juni) sei dann zwischen 11 und 13.30 Uhr ein Mann bei ihr zu Hause an der Bahnhofstraße erschienen. Dieser habe sich sehr aufdringlich verhalten - und dabei verschiedene Wertgegenstände an sich genommen. Nach den weiteren Angaben der 82-Jährigen bezahlte der Unbekannte lediglich ein Porzellan-Service. Schmuck und Silberwaren habe er am Folgetag bezahlen wollen. Der Mann sei dann verschwunden und nicht wiedergekommen.

Die Ermittlungen dauern an. In dem Zuge werden natürlich auch die Hintergründe der erwähnten Zeitungsannonce überprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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