Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: 85-Jährige übergibt nach Schockanruf hochwertigen Schmuck - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Die Polizei warnt einmal mehr vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben - und über diese Schockanrufe ältere Mitbürger dazu bringen, hohe Bargeldsummen oder Wertsachen zu übergeben. Eine 85-jährige Frau aus Wallenhorst gehörte am Dienstagnachmittag zu den Opfern.

Nach bisherigen Ermittlungen erhielt die 85-Jährige gegen 12.30 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Der teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die 85-Jährige sollte nun eine Kaution hinterlegen, um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern. Der falsche Polizeibeamte brachte die Frau aus Wallenhorst letztlich dazu, am Nachmittag (gegen 15 Uhr) ihren kompletten Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Geldbetrags auf der Straße unweit ihrer Wohnung am Hubertusring an einen unbekannten Mann zu übergeben. Für den Abholer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt; 1,75 Meter groß; leicht untersetzt; schwarze Haare; schwarze Bekleidung; unterwegs mit einem großen Rucksack.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Personen beziehungsweise Fahrzeugen geben können, sich zu melden: Telefon 0541/327-3303, -2115 oder -2215.

In den vergangenen Wochen kam es in Osnabrück und Quakenbrück zu ähnlich gelagerten und vollendeten Betrugsfällen, in denen die Täter in russischer Sprache mit den Opfern kommunizierten. Die Details dazu sind hier nachzulesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6291308 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6285389 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6288240

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