Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck - Polizei sucht Hinweise

Osnabrück (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 12 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer ein Mehrparteienhaus im Bereich der Straße "Am Natruper Holz". Unter dem Vorwand eines angeblichen Wasserschadens gelangten sie nach ersten Erkenntnissen in die Wohnung einer Geschädigten. Dort entwendeten die Täter diversen Schmuck. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Örtlichkeit beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise bitte an:

0541/327-2215 oder 0541/327-3203

Präventionstipps der Polizei:

Lassen Sie keine unbekannten Personen unangemeldet in Ihre Wohnung.

Prüfen Sie Ausweise sorgfältig und rufen Sie im Zweifel die angebliche Firma selbst an.

Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel.

Lassen Sie Handwerker nur nach vorheriger Terminvereinbarung herein.

Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu, wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt.

Bewahren Sie Wertsachen möglichst nicht offen sichtbar in der Wohnung auf.

Verständigen Sie bei verdächtigen Situationen sofort die Polizei über den Notruf 110.

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