Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Einbruch in Spielhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in einer Spielhalle an der Brinkstraße zu einem Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang ein bislang unbekannter Täter zwischen 02.30 Uhr und 02.45 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten der Spielhalle ein. Im Inneren machte sich der Unbekannte an mehreren Spielautomaten zu schaffen. Anschließend flüchtete er über den Paulbrink in Richtung Glockensee.

Der Täter wird als etwa 180 cm groß beschrieben. Er war mit einem Kapuzenpullover bekleidet und hatte seinen Mund- und Nasenbereich mit einem Tuch verdeckt.

Die Höhe des erlangten Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Dissen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person oder zu verdächtigen beziehungsweise auffälligen Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden.

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