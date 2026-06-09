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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/ Gehrde: Einbrüche in Reithallen - Polizei prüft mögliche Tatzusammenhänge und bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Reithallen im Nordkreis. Betroffen waren eine Reithalle in Bramsche, Ortsteil Engter, sowie eine weitere Reithalle in Gehrde nördlich des Hastruper Damms.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter unter anderem mehrere Sättel sowie weitere Reitsportutensilien. Anschließend flüchteten sie in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten. Die genaue Höhe des Diebesgutes sowie des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Reithallen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Bramsche unter 05461/94530 oder bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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