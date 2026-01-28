POL-OS: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisstes Kind in Osnabrück -
Osnabrück (ots)
Seit den Mittagsstunden gegen 12:45 Uhr wird in Osnabrück der 5-jährige Bairem L. vermisst.
Der Junge wurde zuletzt im CKO an der Johannisfreiheit, im Bereich einer dortigen Rutsche innerhalb des Gebäudes, gesehen. Der Junge hat mutmaßlich das Krankenhaus verlassen.
Beschreibung des Kindes:
Alter: 5 Jahre
Größe: ca. 100 cm
Kleidung: schwarze dicke Jacke, dunkle Hose, schwarze Adidas-Schuhe
Bairem L. ist auf Hilfe angewiesen.
Wenn Sie den Jungen sehen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei unter der Nummer 110. Sprechen sie den Jungen an und warten auf das Eintreffen der Polizei.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de
