POL-OS: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisstes Kind in Osnabrück

Seit den Mittagsstunden gegen 12:45 Uhr wird in Osnabrück der 5-jährige Bairem L. vermisst.

Der Junge wurde zuletzt im CKO an der Johannisfreiheit, im Bereich einer dortigen Rutsche innerhalb des Gebäudes, gesehen. Der Junge hat mutmaßlich das Krankenhaus verlassen.

Beschreibung des Kindes:

Alter: 5 Jahre

Größe: ca. 100 cm

Kleidung: schwarze dicke Jacke, dunkle Hose, schwarze Adidas-Schuhe

Bairem L. ist auf Hilfe angewiesen.

Wenn Sie den Jungen sehen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei unter der Nummer 110. Sprechen sie den Jungen an und warten auf das Eintreffen der Polizei.

