POL-OS: Bad Essen: 60-jähriger Mann aus Bad Essen vermisst - Hinweise gesucht (inkl. Foto)

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Osnabrück zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich zwischen 22 Uhr und 10 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Imbisswagen in der Straße Goethering und durchwühlten diesen. Sie flüchteten u. a. mit einem Tablet und Bargeld unerkannt vom Tatort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0541/327 ...

mehr