Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Folgenschwere Körperverletzung - Opfer schwebte in Lebensgefahr - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es in Osnabrück zu einer folgenschweren Körperverletzung. Nach verbalen Unstimmigkeiten schlug um 22:35 Uhr ein 26-jähriger Osnabrücker einen 31-jährigen Osnabrücker in der Straße Barfüßerkloster 1 (gegenüber Bar-Cafe Tiefenrausch) mit der Hand ins Gesicht. Kurz danach verlor das Opfer das Bewusstsein und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile schwebt das Opfer nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder diese zufällig gefilmt haben, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0541/327 2115.

