Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung in der Industriestraße - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am 7. Juni kam es in der Industriestraße zu einem Messerangriff auf einen 37-Jährigen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet der Mann aus Belm zuvor mit einer Gruppe junger Männer in Streit, woraufhin einer der Männer den 37-Jährigen mit einem Messer verletzte. Täter und Opfer waren sich nicht bekannt.

Zur Unterstützung der Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück nun ein Bild eines der Tatverdächtigen veröffentlicht und bitten um Mithilfe bei der Identifizierung des jungen Mannes.

Auf dem Bild trägt Tatverdächtige eine helle Hose, sowie helle Sneaker und eine schwarze Kapuzenjacke. Zudem trägt der Gesuchte eine schwarze Bauchtasche. Er ist von schmaler Statur und über 1,80m groß.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nehmen die Ermittler aus Osnabrück unter 0541/327-3603 entgegen.

