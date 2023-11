POL-OS: Osnabrück: 33-Jährige wird vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Osnabrück (ots) - Bereits am Mittag des 3.11.2023 kam es in der Römereschstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem braunen Opel Adam und einem weißen Firmenbulli. Der 33-jährige Opel-Fahrer kollidierte gegen 13.55 Uhr an der Ecke zum Kiefernweg mit dem Firmenwagen, als er mit seinen Füßen in der Fußmatte hängen blieb und deshalb nicht bremsen konnte. An ...

