Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei bietet Selbstbehauptungskurs für Frauen an

Osnabrück (ots)

Die Polizeiinspektion Osnabrück bietet im Herbst einen Selbstbehauptungs-/Selbstverteidigungskurs für Frauen an. Die vermittelten Inhalte stellen einen Querschnitt aus praktischen Handlungsanweisungen bei Konfliktsituationen im Alltag dar. Dabei werden etwa rechtliche, situative und psychologische Aspekte beleuchtet.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, den 01. November. Die weiteren Termine sind jeweils mittwochs am 8., 15., 22., 29. November von 20 bis 22 Uhr in der Sporthalle Lechtingen, Schulweg 4, 49134 Wallenhorst. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

30 Plätze stehen maximal zur Verfügung. Die Kosten für den Kurs betragen 20 Euro je Teilnehmerin. Die Einnahmen werden einer Opferhilfsorganisation gespendet.

Anmeldungen können ab sofort an die Mailadresse ausbildung@pi-os.polizei.niedersachsen.de gesendet werden. Die Interessierten sollen bei der elektronischen Anmeldung Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer angeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell