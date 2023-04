Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Öffentlichkeitsfahndung mit Täterfoto - Polizei bittet um Mithilfe nach Vergewaltigung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am frühen Freitagmorgen (03.03.2023) gegen 01:35 Uhr an der Ecke "Narupstraße/Pferdestraße" zu einem gewaltsamen Angriff auf eine 27-jährige Osnabrückerin. Der Täter raubte die junge Frau aus und vergewaltigte diese anschließend. Nach der Tat entfernte der Angreifer sich ruhigen Schrittes über die "Pferdestraße" in Richtung stadteinwärts. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Täter bisher nicht gefasst werden.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5455398

Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Dieser wurde kurz vor der Tat, um 01.25 Uhr, mit einem Fahrrad auf einem Tankstellengelände im Bereich Hannoversche Str./Schweerstr. aufgenommen.

Der junge Mann, der ca. 18-25 Jahre alt, 175-180 cm groß, schlank, mit dunklen kurzen Haaren, zur Tatzeit ohne Bart, beschrieben wurde, soll u.a. russisch sprechen. Er trug am Handgelenk das abgebildete metallisch/magnetische Armband.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann und kann entsprechende Hinweise geben?

Hinweistelefon: 0541/327-2115 oder -3103

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell