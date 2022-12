Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gefährliche Körperverletzung - helfender Zeuge schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Ein 49-jähriger Osnabrücker, der helfend bei einer Streitigkeit eingriff, wurde am frühen Samstag durch einen unbekannten Angreifer schwer verletzt. Gegen 00:38 Uhr wurden das spätere Opfer und ein Begleiter auf einen Streit am Natruper-Tor-Wall aufmerksam, ein Mann schrie auf eine Frau ein. Der 49-Jährige forderte denn Mann auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Daraufhin rannte der Angesprochene auf den Radfahrer zu, brachte diesen zu Fall und trat anschließend auf den am Boden liegenden Mann ein. Die Tat spielte sich in Höhe der Einfahrt zur Straße Bocksmauer (Höhe Nr. 18) ab. Der Osnabrücker wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er zwischenzeitlich bewusstlos war und Knochenbrüche erlitt. Rettungsdienst und Notarzt brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Im Zusammenhang mit der Tat wurden zwei Autos beobachtet:

Bei einem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Opel Corsa mit "ST"-Kennzeichen, besetzt mit zwei Frauen. Bei dem anderen Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen BMW mit "BF"-Kennzeichen.

Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 25 bis 35 Jahre alt - 180 bis 185 cm groß - korpulent bis übergewichtig - südländisches Erscheinungsbild - Vollbart (kurz geschoren) - dunkle Haare (kurz geschoren) - weiße Sneakers - weißes Oberteil - dunkle Hose

Die Ermittler der Polizei suchen nach Zeugen der Tat, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben und Angaben zur Sache machen können. Insbesondere sind auch die Insassinnen des weißen Opel Corsa aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter 0541/3103 (tagsüber) und 0541/327-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell