POL-OS: Bersenbrück: Brennende Zeitung in Fahrstuhl eines Mehrparteienhauses - Zeugen gesucht

Bersenbrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag setzten Unbekannte in einem Fahrstuhl eines Mehrparteienhauses in der Bramscher Straße, unweit der Schulstraße, einen Stapel Zeitung in Brand. Gegen 00:00 Uhr bemerkte ein Hausbewohner die brennende Zeitung in dem von außen für jedermann frei zugänglichen Fahrstuhl. Der Brandentdecker konnte das Feuer eigenständig löschen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat oder möglichen Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei unter 05439/9690.

