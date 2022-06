POL-OS: Osnabrück / Südkreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Ankum (ots) - Mit einem Messer wurde eine 28-Jährige Friseurin am Mittwochnachmittag an ihrem Arbeitsplatz bedroht. Die Angestellte wählte den Notruf, der Täter flüchtete mit Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Gegen 17.55 Uhr betrat ein Unbekannter das Geschäft in der "Alfons-Schulte-Straße". Mit einer ...

mehr