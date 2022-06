Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: schwarzes Rennrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Osnabrück (ots)

Am 15.06.2022 stellten Polizisten das abgebildete Rennrad (Marke/Typ: "Marcello HP3", Farbe: gelb/schwarz) sicher. Im Rahmen einer Personenkontrolle "Am Ledenhof" in Osnabrück wurde das hochwertige Fahrrad festgestellt. Da die Herkunft des Rennrades bis dato unbekannt ist, erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise auf den Eigentümer des Fahrrades. Dieser oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Rennrades geben können, melden sich bitte unter 0541/327-3257 (werktags) oder -2115 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell