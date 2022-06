POL-OS: Osnabrück: Nächtliche Vergewaltigung - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Bad Laer (ots) - Am Montag, zwischen 06:40 Uhr und 08:40 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Schillerstraße ein. Unweit vom Heinrich-Böll-Ring verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsamen Zugang über eine rückwärtige Terrassentür. Erbeutet wurden Schmuckstücke und Bargeld. Wer Hinweise zu dem morgendlichen Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen unter 05421/921390. ...

mehr