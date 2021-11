Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Wohnungsbrand in der "Johann-Conrad-Schlaun-Straße"

Osnabrück (ots)

Aufmerksame Bewohner eines Mehrfamilienhauseses in der "Johann-Conrad- Schlaun-Straße" bemerkten am Mittwochnachmittag um 15.35 Uhr eine Rauchentwicklung im Gebäude. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte qualmte es aus dem Dach. Bei Nachschau stellte die Freiwillige Feuerwehr aus Georgsmarienhütte - Oesede fest, dass es in der Küche einer Wohnung im Obergeschoss zu einem Brandausbruch gekommen ist. Nachdem die 12 Einsatzkräfte das Feuer löschten musste die Wohnung zunächst gelüftet werden. Durch weitgehende Verrußung war das gesamte Gebäude am gestrigen Tag unbewohnbar. Glücklicherweise wurde bei dem Brand keine Person verletzt. Die brandbetroffene Wohnung wurde zunächst beschlagnahmt und am heutigen Tag durch Ermittler der Polizei begutachtet. Das Feuer wurde vermutlich durch eine nicht ausgeschaltete oder noch warme Herdplatte verursacht, auf welche eine Heißluft-Fritteuse gestellt wurde, welche im Nachgang anfing zu schmoren und letztlich den Brand verursachte. Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamtschaden bei über 50.000 EUR. Mittlerweile ist nur noch die betroffene Wohnung nicht bewohnbar.

