Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 12-Jährige aus Osnabrück wird vermisst (FOTO)

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Seit Samstagabend wird die 12-jährige Sudenaz aus Osnabrück vermisst. Letztmalig wurde sie am Samstagabend (26.06.2021) gegen 20 Uhr gesehen, als sie die Jugendeinrichtung "Don Bosco" in der Straße "Am Sonnenhügel" verließ. Sudenaz kehrte zur vereinbarten Zeit (21 Uhr) nicht mehr in ihre Wohngruppe zurück. Sie dürfte derzeit nicht über Bargeld verfügen. Befragungen in ihrem Umfeld und insbesondere bei den getrenntlebenden Eltern erbrachten keine Hinweise auf den Aufenthaltsort oder ein Motiv für ihr Verschwinden.

Zur Beschreibung:

Sudenaz ist 160cm groß und von korpulenter Statur. Sie hat mittellanges, braunes Haar und wiegt 69 Kilo. Am Tag ihres Verschwindens trug Sudenaz eine schwarze Hose, eine schwarze Sweatjacke, ein weißes T-Shirt und schwarze Sneaker mit rosa Applikationen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2115

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell