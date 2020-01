Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Fahrzeugbrand

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag bemerkten die Insassen eines Mercedes während der Fahrt Brandgeruch in ihrem Fahrzeug. Sie stellen den Pkw am Fahrbahnrand ab und brachten sich in Sicherheit. Schnell stand das Fahrzeug in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Fenster an einem angrenzenden Wohnhaus beschädigt. Die Feuerwehr Bramsche löschte das Fahrzeug ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell