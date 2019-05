Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Räuber entkam auf Fahrrad

Bad Iburg (ots)

Wie berichtet, kam es am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz am Charlottenburger Ring zu einem versuchten Straßeraub durch einen unbekannten Radfahrer. Allerdings setzten sich die Opfer, zwei ältere Damen, erfolgreich zur Wehr, sodass der Täter ohne Beute flüchtete. Am Mittwochmittag schlug der offensichtlich gleiche Täter am Gografenhof dann erneut zu. Ein 70-jähriger Mann befand sich gegen 13.10 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Sparkasse und dem Rathaus, als ein aus Richtung Christophorus-Heim kommender Radfahrer vor ihm anhielt und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld forderte. Nachdem der Iburger dem Räuber daraufhin sein Bargeld ausgehändigt hatte, flüchtete der Unbekannte mit dem Fahrrad auf die Osnabrücker Straße in Richtung der Jet-Tankstelle. Die Beschreibung des Täters ist identisch zu der vom ersten Raubdelikt. Er war etwa 180cm groß, circa 20 bis 30 Jahre alt und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover und einem Basecap. Bei dem vom Täter benutzen Fahrrad handelte sich um um altes, graues Herrenrad. Hinweise zum Räuber nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell