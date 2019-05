Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebe nahmen Werkzeug mit

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Samstag-und Montagvormittag kam es auf einem Grundstück an der Ecke Mindener Straße/Hasewinkel zum Diebstahl von Werkzeug. Die Täter schlichen sich auf den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses, drangen auf noch unbekannte Weise in ein als Werkraum genutztes kleines Häuschen ein und nahmen diverse hochwertige Elektrowerkzeuge der Marke Festool mit. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

