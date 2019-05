Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - 12-Jähriger bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Quakenbrück (ots)

Bei einem Unfall in der Friedrichstraße wurde am Montagmorgen ein 12-Jähriger leicht verletzt. Der Junge befuhr mit einem grünen Hollandrad gegen 07.05 Uhr von der Hasestraße in den Kreisverkehr. Zur gleichen Zeit war eine Unbekannte mit einem blauen VW in der Friedrichstraße unterwegs und bog ebenfalls in den Kreisel ab. Dabei stießen die beiden Beteiligten zusammen und der 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Autofahrerin ihren Weg fort. Sie war ca. 20 Jahre alt und hatte helle Haare. Bei dem Auto soll es sich um einen blauen Pkw, eventuell VW Golf oder Polo, gehandelt haben. Die Polizei in Quakenbrück bittet Zeugen, aber auch die Autofahrerin sich unter der Telefonnummer 05431/90330 zu melden.

