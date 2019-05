Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erfolgreiche Polizeiarbeit- Einbrecher festgenommen

Osnabrück (ots)

Der Osnabrücker Polizei gelang am 05. Mai 2019 mit der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers ein großer Ermittlungserfolg. In der Zeit vom 16.02.2019 bis 17.03.2019 kam es im Landkreis Osnabrück zu insgesamt vier Einbrüchen in Firmen, bei denen innerhalb der Objekte vorgefundene Computer auseinandergebaut und die Festplatten sowie weitere Teile entwendet wurden. Weiter wurden von dem oder den Tätern jeweils vorgefundene Laptops, Handys sowie Werkzeugmaschinen der Marken Bosch und Makita mitgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde dann bekannt, dass es in der Nacht zum 06. Januar auch einen Einbruch bei einer Firma für Messebau in Lübbecke gegeben hat. Über verkauftes Diebesgut aus dieser Tat konnte dann ein Verdacht gegen den 48-jährigen Osnabrücker hergestellt werden. Über den Mann war bereits bekannt, dass dieser im Jahr 2013 über 50 ähnlich gelagerte Einbrüche im Emsland verübt hatte. Zusätzlich hatte er 2017 und 2018 zwei Einbrüche im Bereich Melle begangen. Für die Taten im Emsland wurde der Mann zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten verurteilt, deren Reststrafe dann 2016 zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Taten aus 2017 und 2018 im Meller sind bislang noch nicht zur Verhandlung gekommen. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten dem 48-Jährigen zwei weitere Firmeneinbrüche in Hagen a.T.W. und in Bad Essen vom 12. und 13. April sowie am frühen Morgen des 05. Mai in ein Elektrogeschäft in Georgsmarienhütte, Rostocker Straße, nachgewiesen werden. Nach der Tat in Georgsmarienhütte wurde der Osnabrücker auf dem Heimweg schließlich mit Diebesgut angetroffen und festgenommen. Im Rahmen seiner Vernehmung gab er zu, dass er die bei dem Einbruch erbeuteten zwei Computer bereits unmittelbar nach der Tat an einem Tümpel im Bereich Borgloh ausgeschlachtet hatte. Die Festplatten habe er behalten, die Gehäuse der Computer wurden von ihm in den Tümpel geworfen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung im Stadtteil Schinkel wurden am Sonntag weitere Gegenstände gefunden, die anderen Einbrüchen zugeordnet werden konnten. Der mutmaßliche Einbrecher wurde dem Haftrichter vorgeführt, der den Mann ins Gefängnis schickte. Die Ermittlungen zu diversen weiteren Einbrüchen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell