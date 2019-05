Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizei fahndet mit Foto nach Dieb

Osnabrück (ots)

Bereits am 29.Januar 2019, zwischen 15:25 Uhr und 15:30 Uhr, wurden in Osnabrück, in der Großen Straße, im Vodafoneshop zwei hochwertige Mobiltelefone entwendet. Die Polizei Osnabrück fahndet nun mit einem Foto des mutmaßlichen Täters (die grünen Streifen im Bild sind durch die Kameraanlage technisch bedingt). Hinweise zu der abgebildeten Person bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

