Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ostercappeln (ots)

Bei einer Unfallflucht in der Bremer Straße wurde am Dienstagmorgen ein silberfarbener Opel Astra beschädigt. In der Zeit zwischen 10.18 und 10.55 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer den in Höhe einer Arztpraxis abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen Opel Kombi mit Osnabrücker Kennzeichen (OS-) gehandelt haben. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

