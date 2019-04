Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Schwerer Unfall auf der B 218

Ostercappeln (ots)

Auf der Engterstraße (B 218), zwischen Kalkriese und Venne, ereignete sich am Dienstagmorgen (11.40 Uhr) ein schwerer Unfall. Ein 29-Jähriger befuhr mit einem Traktor und einem Anhänger die Bundesstraße in Richtung Ostercappeln. Als er mit dem Gespann nach links auf eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, prallte ein 34-jähriger Autofahrer gegen das Güllefass. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Mercedes-Fahrer in einen Graben und kam dort zum Stillstand. Der 34-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden, ist aber seit 13.45 Uhr wieder frei.

