Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Transporter aufgebrochen - Werkzeuge erbeutet

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen trieben im Osnabrücker Stadtgebiet Unbekannte ihr Unwesen und brachen mehrere Firmenfahrzeuge auf. Am Damenweg und in der Jellinghausstraße gerieten Kleintransporter der Hersteller Opel und VW ins Visier der Täter. Nach ersten Informationen erbeuteten sie allerdings bei den Aufbrüchen kein Diebesgut. In den Straßen An den Spoolen, Middenkamp und in der Jellinghausstraße, brachen der oder die Täter VW-Transporter und einen Mercedes-Benz Sprinter auf, und stahlen hochwertige Werkzeuge. Unklar ist bislang, ob unbekannte Täter in der Brinkstraße und am Holzhauser Weg erfolgreich waren und aus einem Opel und einem VW Caddy etwas mitnahmen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-3240 oder 327-2115 entgegengenommen.

