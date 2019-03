Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mehrere Pkw beschädigt

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter trieben am Dienstagabend in der Wersener Straße ihr Unwesen. In der Zeit von 21.30 bis 21.40 Uhr machten sie sich in Höhe der Hausnummern 21 bis 25 an vier geparkten Fahrzeugen zu schaffen und traten jeweils einen Außenspiegel ab. Bei den Pkw handelt es sich um einen blauen Ford Fiesta, einen grauen Skoda Fabia, einen grauen VW Polo und einen grauen Opel Zafira. Zeugen beobachteten zur Tatzeit vier Verdächtige, die etwa Anfang 20 und dunkel gekleidet waren. Die Unbekannten entfernten sich auf der Wersener Straße in Richtung stadtauswärts. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2215 entgegen.

