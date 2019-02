Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbruch in der Schwenkestraße

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in der Schwenkestraße einen schwarzen VW Golf aufgebrochen. Die Täter zerstörten die Beifahrerscheibe des unweit der Friedrich-Wacket-Straße am Fahrbahnrand abgestellten Autos und nahmen zwei Fußmatten, die Kofferraumabdeckung, eine Dose Red Bull, Zigaretten sowie ein AUX-Kabel mit. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück entgegen. Telefon: 0541/327-2215 oder 0541/327-3203.

