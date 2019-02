Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Stau durch Verkehrsunfall auf der A30

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf dem linken Fahrstreifen der A30 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Hellern und Sutthausen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein Fahrzeug musste gegen 08:25 Uhr aufgrund der Verkehrslage abbremsen. Das erkannte eine 28-Jährige zu spät und führ auf das bremsende Fahrzeug auf. Aufgrund des Unfalls kollidierten drei dahinter befindliche Fahrzeuge miteinander. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Ihr 1 Jahre altes Kind, das auf der Rückbank saß, blieb unverletzt. Insgesamt entstand an den fünf Fahrzeugen ein Schaden von ca. 25 000-30 000 Euro. Drei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Überholfahrstreifen musste für die Unfallaufnahme bis ca. 09:55 Uhr gesperrt werden. Dadurch entstand ein Rückstau, der bis 10:10 Uhr noch 10 Kilometer für Lkw betrug.

