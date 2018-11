POL-OS: Osnabrück: Junger Mann schwer verletzt- Polizei sucht zwei Helfer

Osnabrück (ots) - Ein junger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt offenbar Opfer einer Körperverletzung und durch zwei unbekannte Männer zum Krankenhaus gebracht worden. Vermutlich im Bereich der Spindelstraße kam es zwischen 06.30 Uhr und 07.00 Uhr zu einem noch ungeklärten Vorfall, bei dem der 25-Jährige schwere Gesichtverletzungen erlitt. Zwei unbekannte Passanten haben den Mann aus Hilter nach der Tat offenbar gefunden und in der Folge zum Marienhospital gebracht. Diese beiden Personen und sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Osnabrücker Polizei zu melden. Telefon: 0541-3273103.

