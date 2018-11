POL-OS: Bad Essen - Unfallflucht vor Physiotherapiepraxis

Bad Essen (ots) - Am Siepenbach ereignete sich am Donnerstagmorgen, zwischen 08.55 Uhr und 09.25 Uhr eine Unfallflucht, bei der ein Citroen C1 von einem fremden Auto angefahren und beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu Fahrzeug und Fahrer bitte an die Polizei Bohmte, 05471 9710.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell