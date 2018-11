POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht

Neuenkirchen b. Bramsche (ots) - In der Zeit von Samstagabend (18 Uhr) bis Sonntagabend (18 Uhr) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Limberger Straße ein. Der oder die Täter beschädigten zunächst die Glasscheibe einer rückwärtig gelegenen Tür und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchwühlten das Mobiliar nach Diebesgut, stahlen Bargeld und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

