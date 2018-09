POL-OS: Bersenbrück - Wem gehört das Fahrrad?

Bersenbrück (ots) - Bei der Kontrolle eines Fahrraddiebes stellte die Polizei ein weißes Zweirad mit der Aufschrift "pininfarina" sicher. Der Fahrraddieb gab an, das Klapprad am 26.08.2018 in Höhe des Sitter Weges in Ankum gefunden zu haben. Bislang konnten die Ermittler der Bersenbrücker Polizei den Eigentümer nicht ausfindig machen und bitten nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell