POL-OS: Wallenhorst - Unbekannte brechen Lieferwagen auf und verletzen Besitzer

Wallenhorst (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, gegen 02.30 Uhr, wurde ein Hausbewohner am Lechtinger Kirchweg gegen 2.30 Uhr durch Geräusche geweckt. Er sah aus dem Fenster und bemerkte auf den Stellplätzen vor dem Mehrfamilienhaus zwei Männer (beide dickliche Statur, 1,80m und 1,65m groß), die aus seinem Lieferwagen Werkzeugkisten wegtrugen. Der 51-Jährige lief nach draußen und schrie die beiden Männer an, die gerade dabei waren, die Kisten in einen beigefarbenen Audi- vermutlich A6- zu packen. Dieses Auto stand vor dem Haus Nr. 11, in Fahrtrichtung Norden. Einer der beiden Täter kam auf den 51-Jährigen zu, der über eine niedrige Mauer fiel (Hausnr. 22) und um Hilfe rief. Dieses müssen Anwohner gehört haben, denn Jalousien wurden hochgezogen. Diese evtl. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bramsche zu melden (05461 915300). Ggfs. können diese Personen auch Angaben zu dem Fahrzeug und zu den beiden Tätern machen. Der beigefarbene Audi flüchtete -ohne Licht- über den Lechtinger Kirchweg in Richtung Norden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell