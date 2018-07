POL-OS: Bohmte: Unfallflucht auf der Umgehungsstraße (B51)

Bohmte (ots) - Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße Bohmte verursacht und ist danach geflüchtet. Der Verursacher hat gegen 20.05 Uhr mit seinem schwarzen und eher sportlichen Auto in Nähe der Anbindung Bohmte-Mitte einen silberfarbenen Pkw ohne Rücksicht auf den Gegenverkehr überholt. Eine in Richtung Diepholz fahrende junge Frau konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem schwarzen Pkw nur noch durch Ausweichen verhindern und prallte mit ihrem Opel Adam rechtsseitig gegen die dortige Schutzplanke. Der Unfallverursacher hielt danach nicht an und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen des Vorfalls, insbesondere das ältere Pärchen in dem überholten silberfarbenen Auto, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bohmte zu melden. Telefon: 05471-9710.

