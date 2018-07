POL-OS: Bohmte - Unfallflucht auf der B51

Bohmte/ Leckermühle (ots) - Dienstagabend ereignete sich gegen 20.05 Uhr eine Unfallflucht auf der B 51 in Richtung Leckermühle. Ein unbekannter Autofahrer in einem flachen sportlichen Fahrzeug befuhr die Umgehungsstraße B51 in Richtung Leckermühle. Das Auto überholte einen vorausfahrenden silbernen Pkw (besetzt mit einem älteren Paar). Eine junge Frau, die mit einem Opel Adam in Richtung Diepholz unterwegs war, musste dem Überholenden ausweichen, um nicht frontal mit ihm zusammen zu stoßen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Der Fahrer in dem schwarzen Auto setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter zu kümmern. Auch das silberne Fahrzeug, das überholt wurde, stoppte nicht, sondern fuhr weiter. Diese Insassen werden als Zeugen gesucht und gebeten, sich unter 05471 9710 bei der Polizei zu melden. Auch weitere Angaben zu dem Unfallflüchtigen werden dort entgegengenommen.

