POL-OS: Melle: Einbruch in Tankstelle

Melle (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in die Q1-Tankstelle an der Straße Alt Riemsloh ein. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft hatten, nahmen sie eine noch unbekannte Menge Tabakwaren an sich und verschwanden damit unerkannt. Hinweise auf die Einbrecher und deren Fahrzeug nimmt die Polizei in Melle entgegen. Telefon: 05422-920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell